Catarina Raminhos usou as redes sociais para deixar uma reflexão sobre como lhe causa angústia e preocupação o que está a acontecer em Gaza.

A autora partilhou uma fotografia com a filha mais nova, Maria Leonor, abraçada a si, mas falou sobre as três filhas que nasceram da relação com António Raminhos.

"Elas vão sempre encaixar no meu peito e no meu colo. E, quanto mais crescem, mais me dão colo a mim também. Vejo as notícias terríveis que chegam de Gaza e só me dá vontade de estar o dia todo com elas debaixo da asa. Este mundo não sabe estar em paz…", escreveu Catarina, na legenda da fotografia.

De recordar que além de Maria Leonor, Catarina e António Raminhos são ainda pais de Maria Rita e Maria Inês.

Leia Também: Raminhos conta novas aventuras pelo Japão. Catarina já com saudades