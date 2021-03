Catarina Lima volta a conquistar novos prémios. Depois de ter vencido nove troféus no 48 Hour Film Project em Lisboa, recebeu agora o galardão de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema Filmapalooza, com o filme ‘À Vida’.

Protagonizado pela atriz e dançarina, este filme foi o representante de Lisboa no Filmapalooza – ‘the largest film competition in the world’, juntamente com 80 cidades de todo o mundo, que este ano aconteceu em Washington, por via online por causa da pandemia, no passado domingo, 21 março.

Além do prémio de Melhor Atriz, Catarina arrecadou mais dois galardões com ‘À Vida’ – o de Melhor Uso de Frase e de Melhor Filme, votação do público. Esta última distinção, como indica o comunicado enviado às redações, leva a artista e a Moving Pictures a exibir o filme no Short Film Corner no Festival de Cinema de Cannes, em julho.

Recorde-se que António Camelier também protagoniza este filme, contando ainda com a participação de Inês Sá Frias, Filipe Rico e Vitor Santos.

Leia Também: "Acredito que fazemos a nossa sorte. Não sou de baixar os braços"

Leia Também: Saiba 10 coisas num minuto sobre... Catarina Lima