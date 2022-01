Catarina Gouveia usou as histórias da sua conta de Instagram para relatar um momento de maior tensão que viveu na passada semana.

"Na madrugada de quinta-feira, o Pedro voltou a ter uma forte crise de dores de cabeça que acabou por levá-lo ao hospital. Como em novembro, depois da última crise, iniciou o tratamento e nunca mais teve uma dor de cabeça, preocupamo-nos", começa por dizer.

"Entre testes e exames, teste PCR positivo e todas as condições viáveis para ter alta, regressámos a casa, com alguma apreensão. Nessa mesma tarde, tínhamos visto o nosso bebé, que estava bem, o peso acima do percentil, todos os indicadores bem e a minha felicidade era tanta que, quando saí da clínica, só me abraçava a ele", lembra a atriz, que está grávida do primeiro filho.

"Entretanto, chegados a casa, cada um iniciou o seu respetivo isolamento. Fiquei mais ansiosa e inquieta pela gravidez e estes últimos dias só tenho pedido a Deus que me mantenha negativa e acho que as minhas preces têm sido ouvidas", confessa, mostrando que continua a testar negativo à Covid-19.

"E estes últimos dias, de facto, senti-me angustiada e não sabia o que dizer por aqui, daí a minha ausência. Estou de coração aberto para as vossas boas energias chegarem a nós", completa.

Leia Também: "Quero muito que aconteça, que corra bem, que seja muito feliz"