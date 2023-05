Catarina Gouveia está com um "papo enorme" junto ao olho direito e decidiu mostrá-lo aos seguidores da sua página de Instagram.

Logo pela manhã desta sexta-feira, dia 5 de maio, a atriz gravou um vídeo onde destaca a referida zona do corpo e publicou depois as imagens nas stories da rede social.

"O segundo dia a acordar assim. Alguma coisa com o meu olho direito que não está bem. Tenho um papo enorme na zona da olheira e dói-me estar com os olhos abertos", escreveu no vídeo que pode ver na galeria.

