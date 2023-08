Catarina Gouveia passou o fim de semana com a família na costa alentejana e usou as redes sociais para partilhar fotografias desses dias.

Nas imagens, onde aparece com a filha, a pequena Esperança, a atriz deixou ainda uma pequena explicação sobre cada uma na legenda das imagens.

"Fim-de-semana a descobrir o que de melhor tem a nossa Costa Alentejana.

1- A mais improvável das descrições: um Domingo, em Agosto, numa praia portuguesa.

2- As pizzas com ingredientes frescos, apanhados na horta e cozinhadas num forno a lenha estão no Craveiral. São uma perdição para amantes de pizza!

3- Descobrimos a Praia da Nossa Senhora, mesmo ao lado da Praia do Almograve. As poças foram o ponto alto do dia!", começou por escrever a atriz, continuando depois a explicação.

"4-Sábado conhecemos um pequeno paraíso escondido, a Praia da Amália.

5- Há um pequeno trilho que nos leva até à praia. É curtinho e fácil de se percorrer.

6-No sossego do Craveiral.

7- Antes da maré estar vaza, fazemos as poças à mão, na praia da Nossa Senhora (Almograve);

8- Poderia ser um desfiladeiro à Indiana Jones, mas é mesmo a praia do Pinheirinho. De difícil acesso, pede uma caminhada longa, mas compensa a chegada.

9- Praia da Amália, com direito a uma cascata de água doce. Um sonho!

10- No pequeno trilho que é considerado dos mais bonitos da nossa costa", concluiu.

De recordar que Esperança, de um ano, é fruto do casamento de Catarina Gouveia com Pedro Melo Guerra.

Veja as imagens deste fim de semana em família na galeria.