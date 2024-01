Catarina Gouveia está de férias com o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha, Esperança, na ilha da Madeira, onde a família entrou no Ano Novo.

Na sua conta no Instagram, a influenciadora partilhou um conjunto de fotografias e vídeos com a menina, de um ano e meio, durante a atividade que fizeram esta terça-feira, dia 2 de janeiro, e que se revelou mais difícil do que esperavam.

O casal decidiu percorrer os nove quilómetros da Levada das 25 Fontes e a influenciadora digital falou sobre a experiência.

"Isto é que foi começar o ano a abrir! Acho que não sabíamos bem ao que íamos quando guardamos o dia número 2 do ano para a Levada das 25 Fontes! Depois de alguma pesquisa, avançámos confiantes para um trilho de nível intermédio, só que este 'intermédio' passou-nos a perna, confesso", começou por escrever a também atriz.

"Foram mais de 9km, metade sempre a subir, em degraus e com o acréscimo de ter uma bebé (de chumbo) de colo. Pelo meio, ainda nos valeu uma pausa, para recarregar energias na casa do Rabaçal. Tinham um pão de banana home made daqui! Como é justo que muito custe o que muito vale, o culminar do dia foi a meta deste trilho: a imponente cascata das 25 fontes! Numa palavra: imperdível", concluiu Catarina.

