Catarina Gouveia aproveitou o domingo de Páscoa, 9 de abril, para revelar uma novidade aos seguidores da sua página de Instagram. A atriz, de 35 anos, deu conta que comprou uma casa numa aldeia, em ruínas, tendo como objetivo restaurá-la e dá-la à filha.

"No início do ano compramos esta casinha em ruínas cá na aldeia. Um dia vamos recuperá-la. Já está batizada: casa Esperança. É para ela e por ela", afirmou numa imagem na qual posa à frente da casa com a filha bebé, Esperança, e o marido, Pedro Melo Guerra.

A artista mostrou ainda a vista da casa sobre a serra.



© Instagram - Catarina Gouveia



© Instagram - Catarina Gouveia

