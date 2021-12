Catarina Gouveia revelou que está grávida. A atriz escolheu a noite de 24 de dezembro para dar a novidade aos fãs através das redes sociais.

Foi com uma foto em que exibe a barriguinha que a atriz confirmou as suspeitas que se intensificaram durante a viagem às ilhas Seychelles, onde deu nas vistas por não mostrar a barriga.

"O nosso desejo mais profundo", escreveu quando partilhou a boa nova. A publicação, contudo, foi removida da sua conta de Instagram na manhã deste sábado.

Recorde-se que o bebé é fruto do casamento com Pedro Melo Guerra, com quem a atriz trocou alianças em outubro do ano passado.

Leia Também: Catarina Gouveia está grávida? Seguidores suspeitam que sim