Catarina Furtado destacou na sua página de Instagram o concerto solidário que se realizou esta terça-feira, 15 de março, 'Uma Voz pela Paz', no palco da Super Bock Arena, no Porto, e que foi transmitido na RTP1.

"'Não é uma questão de ego', ouvi ontem alguns dos meus maravilhosos colegas dizerem no concerto solidário 'Uma voz pela Paz'. Não é mesmo. Esta primeira fotografia representa uma metáfora do que aconteceu perante uma plateia de quatro mil pessoas e mais uns milhares espalhadas pelo mundo fora, através da RTP", começou por dizer.

"O abraço que dou à cantora ucraniana, Nataliya Stepanska é de todos nós ao povo da Ucrânia, aos russos que são contra a guerra e a todas as pessoas imigrantes, muitas vezes alvo de racismo, a pessoas com deficiência, as pessoas com uma orientação sexual que as discrimina. A cada cidadão de qualquer idade que já morreu, ou que está a sofrer com esta guerra idiota", acrescentou.

"Obrigada por um imenso e indiscritível carinho que recebi ontem. Obrigada ao público e aos músicos, técnicos, voluntários e equipa da RTP", continuou, esta quarta-feira, 16 de março.

De seguida, contou que vai doar o vestido que usou no evento solidário, um modelo de Nuno Baltazar. Trata-se de uma peça com as cores da bandeira da Ucrânia, azul e amarelo, de mangas compridas.

"Será leiloado com as assinaturas de todos os artistas que atuaram no palco do Super Bock Arena. Quem o quer comprar para continuar a ajudar as três ONGs [organizações sem fins lucrativos] que estão na linha da frente desta guerra?", disse ainda, referindo-se à a Cruz Vermelha da Ucrânia, ONG Voices of Children e UBTS - Emergency Center.

