Catarina Furtado vai apresentar a Eurovisão da Canção Filosófica, um espetáculo desenvolvido a partir da Eurovisão da Canção, que estreia em Portugal esta sexta-feira, dia 25, no Teatro Nacional D. Maria II

De acordo com um comunicado enviado às redações, o rosto da RTP vai co-apresentar com Massimo Furlan, um dos criadores do formato.

"A 11 pensadores de 11 países europeus foi entregue a tarefa de escrever canções que desenvolvem uma reflexão sobre a relação da humanidade com os grandes temas da filosofia", explica o comunicado.

Em Portugal, esta missão ficou a cargo do investigador José Bragança de Miranda.

