Catarina Furtado está prestes a regressar a Lisboa e a dar por terminadas as suas férias de verão no Algarve, mas antes do retorno às rotinas a comunicadora quis mostrar o resumo dos seus dias de descanso.

Através de um vídeo, o rosto da RTP 1 juntou um conjunto de várias imagens que retratam na perfeição os momentos vividos em família durante a última semana.

"O melhor das férias é ter a capacidade (e a sorte) de poder parar mesmo que seja a pensar muito e a sentir tanto. Leitura em dia, mergulhos tatuado, afectos exercitados e projectos desenhados. Regressar a Lisboa", pode ler-se na legenda da partilha.

Catarina Furtado, recorde-se, terá passado os últimos dias na companhia do marido, João Reis, e dos filhos de ambos.

