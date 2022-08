Catarina Furtado encontra-se a desfrutar de umas merecidas férias. Ainda hoje, 4 de agosto, a apresentadora da RTP1 publicou fotografias nas quais posa no mar em cima de uma prancha.

"Com a prancha emprestada pelo Gonçalo, estudante de arquitetura em Lisboa que está a trabalhar durante o verão no bar da praia no Algarve, mãe e filhos têm verdadeiramente aproveitado as férias", começa por contar.

"São os improvisos que sabem sempre tão bem. Existem alturas na vida que gosto de ir ao sabor das ondas", completa.

As imagens provam por que Catarina Furtado é considerada uma das mais belas apresentadoras portuguesas. A sua forma física invejável, aos 49 anos, não passou despercebida...

