"Esta fotografia tem 3 anos, mas marca, obviamente, um dia muito especial na minha vida": foi desta forma que Catarina Furtado começou por descrever o dia em que conheceu Barack Obama, no Porto, onde foi apresentar um evento no qual este participou enquanto orador.

"Decidi ouvir o podcast que tem com um dos meus ídolos da adolescência, Bruce Springsteen e aconselho vivamente", aconselha ainda.

"O episódio que vos mostro na fotografia seguinte é imperdível. Os dois falam de como foi crescer sem privilégios económicos e como hoje olham para as desigualdades sociais. O que andamos a fazer ao mundo e a nós próprios quando nos desviamos do essencial e procuramos uma resposta no Ter e não no Ser?", questiona por fim.

