Catarina Furtado encontra-se atualmente no Egito, lugar onde já teve a oportunidade de conhecer importantes projetos que trabalham no sentido dos direitos humanos, sobretudo no que às mulheres diz respeito.

"Hoje fui numa visita ao terreno à cidade de Qena, aqui no Egipto, conhecer três projetos implementados pelo Fundo das Nações Unidas para a População em Centros de Conscientização sobre Questões Populacionais para Jovens", começou por descrever a apresentadora na sua conta de Instagram.

Esta refere que o dia foi "recheado de emoções, partilhas duras mas muita vontade de mudar o mundo, para melhor".

Entretanto, fala sobre as causas em específico: "Estes projetos têm como objetivo o empoderamento de raparigas dos 18 aos 24 anos. Através do desporto, da música, do teatro e do cinema são transmitidas mensagens informativas que derrubam preconceitos e práticas nefastas, tradições enraizadas na sociedade que violam os direitos humanos das raparigas. Falámos (quase totalmente sem tabus) sobre planeamento familiar e mutilação genital feminina".

"É muito difícil aceitar que depois de me colocarem todo o tipo questões sobre a minha vida e o meu sucesso profissional, eu pergunte: e tu o que gostarias de fazer na vida? E a resposta seja: não tenho grandes sonhos…", lamenta.

"No entanto é maravilhoso verificar o impacto que estes projetos têm na vida destas raparigas que passam a ter a verdadeira consciência de que já podem dizer SIM ou Não. Por isso sei e sinto que quando cá regressar me irão contar os seus sonhos. Obrigada por acreditarem que me interesso mesmo por cada uma de vocês! Porque é mesmo verdade", termina.

