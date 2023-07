Foi através de um comunicado encaminhado às redações nesta tarde de quinta-feira que Catarina Furtado e João Reis anunciam o fim do casamento de 18 anos.

"Ao público que nos tem apoiado na nossa carreira e demonstrado carinho pela nossa vida em comum (apesar de termos sempre optado por manter a nossa intimidade longe dos holofotes), entendemos que devemos a atenção de vir comunicar que, após 18 anos de casamento e tendo constituído uma família inseparável durante esse tempo, nós, enquanto casal, em consenso ponderado e com muita admiração mútua, decidimos virar uma página na nossa vida e seguir caminhos separados, tendo sempre os nossos filhos como prioridade", anunciam.

O ex-casal pede ainda "a compreensão de todos, de forma a que possamos atravessar este tempo com recato e sem extrapolações nos meios ou nas redes sociais".

Recorde-se que Catarina Furtado e João Reis têm dois filhos em comum, Maria Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 15. O ex-casal conheceu-se durante as gravações da série "A Ferreirinha", onde Catarina Furtado atuou no papel de Ana Plácido e João Reis no de Camilo Castelo Branco.