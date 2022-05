É dia de festa em casa de Catarina Furtado. A mãe da apresentadora, Helena Furtado, completa esta quinta-feira, 12 de maio, mais um ano de vida.

Feliz por ter oportunidade de celebrar esta data junto da sua "querida mamã", a apresentadora resolveu dedicar-lhe uma mensagem especial.

"Sempre que me recolho, peço saúde para si e agradeço a maneira como me educou, com um olhar tão atento aos outros, aos iguais a nós ainda que diferentes. Como me educou a não desistir de ninguém e a acreditar sempre na sua frase 'vai correr tudo bem, filha'", pode ler-se na partilha.

"Hoje é dia de festa. Apagámos velas juntas e juntas continuaremos, de mãos dadas e corações ao alto! Vou recolher-me e pedir por si", terminou a comunicadora, que às suas comoventes palavras juntou um conjunto de raras fotografias na quais surge ao lado da mãe.

Leia Também: Catarina Furtado lamenta morte da fadista Filipa Menina