Catarina Furtado reagiu esta sexta-feira, dia 22 de abril, à morte da fadista Filipa Menina. A apresentadora recordou a passagem da artista, em 2021, pelo programa 'The Voice Portugal'.

"A Filipa Menina, foi uma concorrente que nos deixou um enorme ensinamento", realça a comunicadora, que apresentou o programa de talentos no qual Filipa foi concorrente.

"Partiu ontem para outro lugar mas cumpriu um sonho antigo de participar com o seu talento no 'The Voice Portugal 2021'. Obrigada pelo exemplo, pela coragem e pela doçura", declara ainda Catarina Furtado, que escolheu terminar a sua mensagem enviando um "abraço muito apertado a esta família tão bonita".

Filipa, de apenas 33 anos, terá morrido na sequência uma doença prolongada, paramiloidose, conhecida como a doença dos pezinhos, com a qual lutava há vários anos. Deixa duas filhas menores, de cinco e 10 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Catarina Furtado (@catarinafurtadooficial)

Leia Também: Morreu a fadista Filipa Menina. Tinha 33 anos