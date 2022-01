Uma das propriedades da rainha Isabel II na Escócia, nomeadamente o Castelo de Holyroodhouse, em Edimburgo, foi vandalizada. Num dos muros que circunda o castelo foi escrita uma ofensa dirigida ao príncipe André: "Casa de pedófilo".

O ato de vandalismo surge alguns dias depois do tribunal - no âmbito de um processo que decorre nos Estados Unidos - ter decidido que Virginia Giuffre, que acusa o príncipe de ter abusado sexualmente dela aos 17 anos, poderá continuar com a ação legal contra ele.

Apesar de o príncipe André já ter negado todas as acusações, a verdade é que a sua reputação foi seriamente manchada pelo surgimento do escândalo sexual, onde se destacou a proximidade que tinha com Jefrey Epstein.

Giuffre, alegada vítima, afirma ter sido apresentada ao filho da monarca britânica por Jeffrey Epstein, milionário norte-americano acusado de crimes sexuais, o qual se suicidou na prisão em 2019.

Na semana passada, reagindo ao escândalo, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado onde revelou que iriam ser retirados ao duque de York os seus títulos militares, bem como os apadrinhamentos reais.

