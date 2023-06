Bárbara Norton de Matos voltou a responder às curiosidades dos fãs durante a sua habitual caminhada matinal à beira mar. "Para quando casar?" foi uma das perguntas a que a atriz, de 43 anos, respondeu, a qual a deixou intrigada.

Em tom de brincadeira, conforme poderá ver pelo vídeo presente na galeria, a artista afirmou: "É o que eu digo, vocês não me querem solteira. Querem-me casadinha, fechadinha em casa".

Entretanto, e num tom mais sério, esclareceu: "Não faço intenções nenhumas de casar, já casei, adorei o dia do meu casamento, foi tudo lindo e maravilhoso, mas está bom".

"Não quero mais casar, mas calma, ainda acredito no amor. Então eu, que sou uma apaixonada. Tenho de me apaixonar, mas casar não, obrigadíssima, não me apetece nada", completa.

Recorde-se que Bárbara deu o nó com Ricardo Areias, pai da sua filha mais nova (Flor, de seis anos), em 2017. A separação aconteceu após nove meses de casamento, em março de 2018.

A artista é ainda mãe de Luz, de 16 anos, frutos de um anterior relacionamento.