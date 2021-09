Já foi divulgado o trailer do reality show de Georgina Rodríguez, 'Soy Georgina (Eu sou Georgina)', da Netflix. Um vídeo que a companheira de Cristiano Ronaldo fez questão de destacar na sua página de Instagram, este domingo, 26 de setembro.

As primeiras imagens mostram Georgina em vários momentos da sua vida, acompanhando-a desde eventos a viagens com amigos no avião privado.

Os filhos e a relação com Cristiano Ronaldo também vão ser momentos de destaque neste projeto.

"O casamento?", pergunta Miguel Paixão a Georgina numa das imagens. "Não", responde de imediato a companheira de CR7. "Não depende de mim, oxalá", acrescenta logo de seguida.

Veja as primeiras imagens na publicação abaixo:

