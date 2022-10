Ana Guiomar esteve ontem, 1 de outubro, no programa 'Dois às 10' onde falou sobre casamento. A atriz, que ficou noiva de Diogo Valsassina em agosto de 2020, confessou que a preparação do enlace dá mais trabalha do que aparenta à primeira vista.

"Isto é uma ideia muito gira, mas só mesmo a ideia. Se está a pensar passar por esse processo, pense bem", disse Ana Guiomar em tom de brincadeira dirigindo-se aos telespectadores.

"Eu quero [casar], mas dá muito trabalho. Tenho que pedir um dia à Plural para ir casar-me", notou, entre risos, sublinhando que é difícil encontrar espaço na agenda.

