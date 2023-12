O convidado do 'Cala-te Boca', rubrica da Mega Hits, desta semana foi Diogo Piçarra. O músico respondeu a várias perguntas mais curiosas, sendo que uma das que se destacou foi referente ao seu casamento com Mel Jordão.

"24 é o número de tags que está no post do teu casamento em parcerias. A minha pergunta é: foram tantos os bilhetes oferecidos durante a tour que nem um casamento conseguiste pagar?".

"Conseguia pagar, sim. Conseguíamos pagar", garantiu o artista, entre risos.

"Pagámos muita coisa, nomeadamente coisas que queríamos mesmo... O Ivandro a cantar no meu casamento, os miúdos do meu percurso do 'The Voice' também foram lá cantar para mim. O fogo de artifício...", referiu, explicando que muitas das tags foram feitas por cortesia e amizade e não porque esses serviços foram oferecidos.

Veja a rubrica completa:

Recorde-se que a cerimónia aconteceu no dia 3 de setembro deste ano. Em comum o casal tem uma filha, a pequena Penélope.

