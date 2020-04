George e Amal Clooney decidiram dar aos filhos uma réplica, em miniatura, da casa onde a família vive. Trata-se de uma habitação de brincar, que inclui até girafas, e cujos custos ascendem às quase 100 mil libras.

Descreve o tablóide britânico The Sun que o casal Clooney irá gastar à volta de 90 mil libras, o equivalente a 102 mil euros, na prenda para os descendentes. Trata-se de uma casa que, apesar de brincar, irá incluir todas as componentes de uma habitação real, moderna e luxuosa, visto que até a área da cozinha irá contar com água corrente.

Outra curiosidade é que a futura casa dos gémeos vai ser ainda desenhada à medida destes, uma vez que o casal contratou os mesmos designers que redesenharam o escritório da Casa Branca para Barack Obama em 2010.

"É extravagante, mas o George e a Amal querem apenas o melhor para os filhos”, disse uma fonte próxima do casal à publicação.

