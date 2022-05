Laura Quintas, antiga participante de 'Casados à Primeira Vista', esteve esta quarta-feira no programa 'Casa Feliz' para, em conversa com Diana Chaves e João Baião', fazer um balanço da sua participação no formato da SIC.

"Ninguém me compreendeu", lamenta Laura, que diz estar ainda a sofrer bastante com as críticas de que é alvo nas redes sociais devido à sua participação.

"O Luís conseguiu fazer com que eu parecesse uma mulher com falta de sexo, com falta de autoestima", afirma, revelando que tem até recebido mensagens ofensivas e de carácter sexual. "Tenho recebido mensagens com fotos de pénis, porque o que eu tinha era falta de sexo. Isso para mim é de uma sujidade tremenda", diz.

Apesar de tudo, Laura garante que não se arrepende da participação no programa mesmo que o casamento com Luís não tenha dado certo.

