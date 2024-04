Após desfrutarem de umas férias a propósito da Páscoa, eis que os reis da Dinamarca estão de regresso ao trabalho.

Conforme a Casa Real confirmou, o rei Frederico X, a rainha Mary e os filhos - o príncipe Christian, de 18 anos, a princesa Isabella, de 16, e os gémeos, o príncipe Vicente e princesa Josephine, de 13 - irão aparecer na varanda do palácio no dia 26 de maio, data em que o soberano completará 56 anos de vida.

Já a rainha Margarida, que abdicou do trono no dia 14 de janeiro, irá celebrar o seu 84.º aniversário numa festa privada no Castelo de Fredensborg, a 16 de abril.

Mary e Frederico irão fazer duas visitas de Estado: a primeira à Suécia, onde ir-se-ão encontrar com o rei Carlos Gustavo e a rainha Silvia.

A segunda será à Noruega, nos dias 14 e 15 de maio, tendo encontro marcado com o príncipe Haakon e a princesa Mette-Marit.

