Bruna Gomes abriu espaço para um novo rumor relacionado com o seu casamento com Bernardo Sousa.

Na tarde desta quinta-feira, dia 18 de abril, a influenciadora brasileira mostrou-se no meio de uma obra que ainda está numa fase muito inicial e assim deu a entender que este será, em breve, o seu novo lar.

Bruna não partilhou qualquer texto à imagem, mas é possível perceber que a construção está acompanhada de outras que estão igualmente a decorrer. Ora veja:

© Instagram/Bruna Gomes

