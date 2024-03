A confirmar-se, é um regresso muito aguardado pelos espectadores da TVI. Na emissão de hoje, dia 28 de março, do 'Dois às 10', falou-se no programa 'Casa dos Segredos' e ficou no ar a possibilidade de ser este o reality show que Cristina apresentará a partir de setembro.

No final da atuação de Joana d’Arc, Cinha Jardim brincou: "Já é uma candidata à 'Casa dos Segredos'. Cristina continuou e perguntou à cantora: "Porquê? Queres ir?".

Joana respondeu afirmativamente e perguntou "posso?", com Cristina a dizer que sim. "Inscreve-te e depois a gente logo vê", acrescentou.

A comunicadora perguntou ainda se Joana tinha algum "segredo" e a artista disse que tinha. "Então deixa ali o teu número de telemóvel", rematou Cristina.