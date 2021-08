Carrie Johnson está grávida do segundo bebé. A mulher do primeiro-ministro do Reino Unido, de 33 anos, revelou também que sofreu um aborto espontâneo no início do ano, que a deixou de "coração partido".

A novidade chega através de uma publicação que fez no Instagram, dois meses depois de terem dado o nó. O bebé irá nascer em dezembro.

"Sinto-me incrivelmente abençoada por estar grávida de novo, mas também me sinto numa pilha de nervos. Problemas de fertilidade podem ser muito difíceis para muitas pessoas, particularmente quando nas plataformas como o Instagram tudo parece que corre bem”, desabafou ainda na mesma publicação.

"Achei um verdadeiro consolo ouvir as histórias de pessoas que também passaram por perdas, por isso espero que esta pequena partilha possa ajudar outras pessoas", acrescentou.

Este será o segundo filho do casal. O primeiro nasceu em abril do ano passado. Boris Johnson é ainda pai de mais quatro filhos, nascidos do casamento com Marina Wheeler, de quem se divorciou em 2020, e de uma filha com a consultora de arte Helen Macintyre, que nasceu em 2009.

