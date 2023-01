Carolina Pinto foi mãe no passado dia 22 de janeiro de Maria Emília e ontem, cinco dias depois, aproveitou para descansar ao lado da mãe.

A companheira de Marco Costa mostrou-se no sofá a ver um filme, acompanhada por Carla Silva. Nessa imagem, aproveitou para fazer um desabafo.

"Mãe é mãe e não há amor como este. Verdade que quando uma mulher dá à luz, todos se importam mais com o bebé, se pesa muito, se come muito, se chora , se tem cólicas, se dorme bem ou mal... mas ninguém se importa com a mãe. Obrigada mãe, por acima de tudo estar sempre eu", referiu Carolina

"Hoje vou reviver os velhos tempos e fazer serão com a minha mãe. Marido fora, filhos a dormir e nós vamos ver um filme", acrescentou.



© Instagram/Carolina Pinto

