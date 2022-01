Esta quinta-feira, Carolina Patrocínio quis destacar-se pela diferença na hora de escolher o visual para um almoço com amigas e usou um brinquedo de uma das sobrinhas como acessório.

A apresentadora rendeu-se aos famosos Pop It e usou um como mala a tira colo.

"Roubei a Pop It à minha sobrinha para ir almoçar com as amigas", afirmou ao mostrar o look nas redes sociais.

Ora veja.

Leia Também: Carolina Patrocínio mostra a decoração dos quartos dos filhos