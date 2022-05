A propósito do seu 35.º aniversário, Carolina Patrocínio esteve na manhã desta sexta-feira no programa 'Casa Feliz', da SIC. Ocasião onde foi surpreendida com um gesto romântico do marido.

Gonçalo Uva enviou-lhe um ramo de flores que foi entregue à apresentadora durante o direto. "Um beijo grande de parabéns, princesa da minha vida. Love you [Amo-te]", lia-se num cartão que acompanhava o ramo.

"Ohhh! É do meu marido. Obrigada, meu amor! Gosto muito. O Gonçalo dá-me muitas flores, eu adoro receber flores", reagiu, enternecida, Carolina Patrocínio.

