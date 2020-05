A semana não começou da melhor forma em casa de Carolina Patrocínio. Gonçalo Uva, marido da apresentadora, foi alvo de um hacker e viu invadida a sua conta de Instagram, que tenta agora recuperar.

Com isto, o rosto da SIC recorreu à sua página na rede social para pedir ajuda aos seguidores para resolver a situação, uma vez que a página do jogador está com acesso restrito.

Veja os vídeos na galeria.

