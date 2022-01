Carolina Patrocínio voltou a fazer as malas e embarcou na primeira viagem de família do ano.

Junto do companheiro, Gonçalo Uva, e dos quatro filhos - Diana, de sete anos, Frederica, de cinco, Carolina, de três, e Eduardo, de um -, a apresentadora vai desfrutar de uns dias de descanso na ilha da Madeira.

A última vez que o rosto da SIC viajou em família foi em dezembro do ano passado, para o Brasil, mas a aventura ficou marcada pela ausência do marido e do filho.

Desta vez, o clã está todo reunido.



