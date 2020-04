No passado dia 20 de abril, Carolina Patrocínio foi mãe pela quarta vez com o nascimento do pequeno Eduardo, fruto do seu casamento com Gonçalo Uva. Ora, conforme se pode ver pelos diversos momentos que a apresentadora tem vindo a partilhar nas redes sociais, as três filhas mais velhas - Diana, Frederica e Carolina - não poderiam estar mais encantadas com o irmão.

Ainda ontem (dia 25), por exemplo, a apresentadora do 'Fama Show' publicou dois retratos na sua conta de Instagram que mostram precisamente isto.

Na legenda apenas escreveu: "Família" .

Veja as imagens de seguida!

