A família de Carolina Patrocínio e Pimpinha Jardim estão juntas no Algarve. As apresentadoras juntaram-se para desfrutarem de uns dias de descanso, como têm vindo a destacar no Instagram.

Além de Carolina e Pimpinha, também está presente a irmã da apresentadora da SIC, Mariana Patrocínio.

E, mais uma vez, Carolina voltou a destacar-se pela boa forma física, depois de ter sido mãe pela quarta vez no passado mês de abril.

Veja as imagens na galeria.

