Carolina Patrocínio teve este sábado uma grande estreia. A apresentadora estreou-se sozinha ao comando do programa 'Estamos em Casa' - novo formato das manhãs de fim de semana da SIC, apresentado todas as semanas por um rosto diferente do canal.

Pronta a arriscar, Patrocínio deu início ao programa levantando-se da cama com um pijama vestido.

No decorrer dos primeiros minutos do direto, a apresentadora vestiu o look escolhido para este dia especial e mostrou-se pronta a arrasar.

