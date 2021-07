Este sábado, 17 de julho, à semelhança do que aconteceu com muitas pessoas um pouco por todo o país, Carolina Patrocínio aproveitou o dia quente de verão para ir à praia com a família.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora da SIC partilhou algumas imagens onde aparecem os filhos - Diana, Frederica, Carolina e Eduardo -, o marido, Gonçalo Uva e ainda o pai.

Desde logo, os elogios dos seguidores não se fizeram esperar.

"Linda família, a mãe lindíssima, três meninas lindas e um rapazinho amoroso", notou uma seguidora. "Não aguento", disse mais uma.

Veja as imagens na galeria.

