Aos 42 anos, Carolina Dieckmann confirma que gostava de adotar uma criança. Um tema que foi destacado durante o jogo 'verdade ou mentira', nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira, como relata a revista Quem.

Um internauta perguntou à atriz brasileira se esta gostava de adotar uma criança, questão que foi respondida com um sinal 'positivo' feito com o polegar.

Recorde-se que Carolina Dieckmann já é mãe de Davi, de 21 anos, da união com o também ator Marcos Frota, e de José, de 13 anos, fruto do atual casamento com Tiago Worcman.

