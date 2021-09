Esta quinta-feira, 9 de setembro, Carolina Deslandes deu nas vistas com uma fotografia que partilhou na sua conta de Instagram na qual posava com um look mais sensual, com destaque para o seu 'decote invertido'.

Passado algum tempo da partilha, eis que a artista de 30 anos usou as stories da mesma plataforma para responder à letra às críticas feitas por alguns seguidores.

"Esta conversa do 'ah, isso não lhe fica bem' e 'Carolina, que postura é esta com tantos poemas e canções'. Uma mulher pode escrever poemas e fazer canções e andar vestida como quiser. Essa coisa de querer vulgarizar ou estereotipar uma mulher porque quer usar um decote, uma saia curta, ou porque quer posar de forma mais sensual porque se sente bem na sua pele...", começa por refletir.

"Isso de vos ofender e de acharem que uma mulher não pode ser uma coisa e outra é um pensamento que a mim me transtorna. A mulher é aquilo que ela quiser. É livre de escrever os poemas que quiser, se não quiser não escreve, andar vestida como quiser, se quer andar de roupa larga anda de roupa larga, se quer andar de roupa justa, anda de roupa justa", defende.

"Essa coisa de 'o seu corpo não dá para esse tipo de coisas', o meu corpo dá para o que eu quiser. Se eu me estou a sentir bem, o meu corpo dá para o que eu quiser. Vivam em paz com o vosso corpo, boa?", termina.

Veja o vídeo destas declarações na galeria.

