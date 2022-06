Hoje é dia de festa em casa de Carolina Deslandes. Um dos filhos da artista, Benjamim, completa cinco anos de vida. A propósito da data, a cantora abriu o coração e fez uma bonita dedicatória ao menino.

"Nasceste no dia em que descobri que o coração não é um quarto, é um palácio. Dormiste a noite inteira desde que chegaste - às vezes acho que me ouvias chorar enquanto estavas dentro da barriga, exausta porque o teu irmão não dormia e quiseste surpreender-me com um sono tão profundo, que ia ver se estavas a respirar.

Tens pestanas grandes como as persianas de uma janela. Tens a curiosidade aguçada e queres conhecer o mundo todo, é raro teres medo e é raro dizeres que precisas de mim. Avanças para a vida como um capitão de fisga no bolso, e és tão mais corajoso que eu.

Herdaste os traços do teu pai, mas às vezes, vejo coisas minhas em frações de segundo em ti. As piadas, o riso diabólico, a vontade de ouvir as mesmas canções até à exaustão. No outro dia vieste a nadar de braçadeiras para o meu colo, e disseste enquanto me abraçavas 'É tão bom chegar a ti mãe'. E vai ser sempre assim. Até quando eu deixar de cá estar, estamos a uma oração de distância. E há sempre colo pra te receber.

Os filhos para as mães não têm idade nem tamanho. O mundo já vai exigir isso de ti. Aqui o colo é infinito e tu és do tamanho que quiseres. Serás grande quando precisares que te diga pra voar, e um bebé de colo quando precisares de chorar. Cabem os sonhos todos do mundo nos teus olhos, que eu esteja sempre aqui para te dizer que cabem também nas tuas mãos. Sou sempre vossa".

Recorde-se que Deslandes é ainda mãe de Santiago e Guilherme, frutos do anterior relacionamento com Diogo Clemente.

