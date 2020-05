Aos poucos, a vida das pessoas começa a regressar ao 'normal', com todos os cuidados de proteção que este momento exige, como seria de esperar. Uma dessas pessoas foi Carolina Deslandes, tal como mostrou através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"De volta ao cabelo grande e ao trabalho. Estou num shooting hoje, com equipa reduzida e com as devidas medidas de segurança. Mas estou feliz, por dentro deste caos, voltar a este bocadinho de normalidade", sublinha.

"Sou dos raros abençoados que têm a oportunidade de fazer aquilo que amam como profissão. Aquilo que faço é uma parte fundamental da minha felicidade e confesso que estava a contar os dias", terminou.

Eis a publicação:

