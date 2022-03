Carolina Deslandes partilhou na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece junto do também cantor Dino D'Santiago, tendo recordado o dia em que fez um casting para a banda do artista.

"Com 15 anos fiz um casting pra ser back vocal da banda dele. Não passei. Disse-me: 'Tu tens é de ir gravar um disco'. 15 anos depois. We’re still here [Continuamos aqui]", escreveu Deslandes na legenda da imagem.

Após a publicação, Dino D'Santiago comentou: "15 anos depois continuo a achar que tu tens é de ir gravar um disco! Depois de tudo o que acabei de escutar aqui no carro. Amo. Antes de morrer ainda vou ouvir um dueto teu com a Mayra Andrade".

Leia Também: Igor Regalla declara-se a Carolina Deslandes e mostra novas fotos