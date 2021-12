Carolina Deslandes superou esta terça-feira mais um desafio profissional com a antestreia do musical 'A Nova Cinderela No Gelo', onde interpreta a famosa princesa.

Depois do primeiro espetáculo, que aconteceu esta terça-feira, a artista não podia estar mais satisfeita, como partilhou nas suas redes sociais. "Uma Cinderela muito feliz com a estreia desta peça. Obrigada do fundo do coração. Amanhã estamos de volta", afirmou.

A grande estreia do musical acontece amanhã, 1 de dezembro, no MAR Shopping de Matosinhos.

