Carolina Deslandes fez uma bonita publicação na sua conta de Instagram onde fala da emoção que sentiu quando ouviu pela primeira vez a voz do filho, o pequeno Santiago, diagnosticado com uma perturbação do espectro do autismo.

"Até então imaginava o som da sua voz em sonhos, o Diogo também. Acordávamos para voltar ao silêncio e aos seus olhos falantes", nota.

"Foi a cantar que ele me começou a acompanhar e a dizer as palavras que faltavam nas canções. Canta o dia inteiro. Põe os phones na cabeça e canta. Agarra na guitarra e toca", descreve.

"É este o verdadeiro valor do que fazemos. Nós não somos só a música que toca de fundo no elevador e na festa, nós somos muitas vezes, a única forma de comunicar. O ponto de encontro. O amor. Aqui em casa foi o que mudou a nossa vida. É essa a função da cultura, inspirar a ser. (Desculpem a choradeira emocionada. Confesso que esta última semana de confinamento me bateu como um rochedo)", completou.

