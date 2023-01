Carolina Deslandes prendeu todas as atenções com o fato que elegeu para marcar presença, enquanto jurada, na última gala do 'The Voice Portugal'.

Encantada com a peça, a cantora resolveu revelar alguns detalhes sobre ela.

"O fato incrível que usei no domingo merece um post por várias razões. A primeira é porque é de uma designer portuguesa, J-ANT", começou por contar.

"A segunda é que é todo feito com desperdício têxtil e demorou 54 horas a reciclar. A terceira é que porque é lindo de morrer", completou, desvendado assim a história do seu look.



