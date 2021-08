Fãs esperançosos após publicação da cantora no Instagram no dia do aniversário do pai dos filhos.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram a separação no ano passado, mas continuaram muito unidos, especialmente a pensar nos filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme. No entanto, agora os músicos poderão ter dado uma nova oportunidade à relação amorosa. Diogo Clemente completa mais um ano de vida esta sexta-feira, 6 de agosto, e Carolina Deslandes fez questão de celebrar esta data especial. No Instagram, a cantora publicou uma fotografia de ambos e assinalou a data. Pouco tempo depois, eliminou a partilha e fez uma nova publicação, com o mesmo intuito, mas desta vez mais surpreendente. Carolina publicou três imagens em que aparece muito próxima de Diogo, numa delas até surgem a beijarem-se. "Agora a sério. Parabéns, amor", disse na legenda dos registos que deram esperança aos fãs. "Omg voltaram", disse uma seguidora. "Será que voltaram?! Era tão bom", comentou outra. "Parabéns e muitas felicidades. Quando há amor verdadeiro tudo se supera", destacou outra internauta. "Não estou a saber lidar!!! Graças a Deus, parabéns", lê-se ainda entre as muitas reações. Leia Também: Vídeo. Carolina Deslandes ajuda o filho em exercício de comunicação