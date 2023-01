A mãe de Carolina Deslandes, Inês Martinez, celebra esta segunda-feira, dia 23 de janeiro, o seu aniversário. A cantora, nas redes sociais, assinalou a data especial com uma bonita homenagem.

"É tão inútil como soprar contra o vento, tentar explicar o amor por uma mãe, por um pai, por um filho. É inútil e nada chega, porque não inventaram ainda palavras nem imagens suficientes. Porque uma mãe é ponto de partida e de regresso. Porque uma mãe é o primeiro país em que vivemos. Porque uma mãe é a soma de todas as coisas e o resultado de todas as coisas", começou por escrever Carolina.

"Reconheceria o cheiro da minha mãe na rua mais cheia e movimentada do mundo, reconheceria a sua voz, até o andar. Conheço-lhe os olhos de choro e de riso. De aflição e de esperança. E conheço-lhe todos os gestos de amor. Passamos metade da nossa vida a refilar de coisas das nossas mães e a outra metade a perceber que somos iguais a elas - é um pensamento que me vem à cabeça sempre que ajeito as almofadas do sofá 300 vezes ao dia tal como a minha mãe faz", acrescentou a cantora.

"Já perdi a conta das vezes em que alguém da família me diz 'estás mesmo igual à tua mãe' e é o maior elogio que me podem fazer. Porque uma mãe é sempre a coisa mais bonita que podemos admirar. E ser igual a ela, é ganhar a lotaria", terminou dizendo.

Veja abaixo a publicação em causa.

Leia Também: "Separados há 26 anos, juntam-se para vir ver os miúdos"