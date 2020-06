Carolina Deslandes também não ficou indiferente aos recentes comentários de André Ventura onde, entre eles, dizia: "[...] E preparem-se, porque se o Chega vencer as eleições, ofender polícias, magistrados, ou guardas prisionais, vai dar mesmo prisão. E o Twitter deixará de ser a bandalheira que é, pelo menos em Portugal".

Uma mensagem que foi criticada por Deslandes, que fez questão de destacar o assunto nas stories da sua página de Instagram para deixar um alerta aos fãs: "não se deixem enganar".

"Tudo o que se está a passar no mundo não é só um problema do outro lado do oceano, é um problema mundial. É muito fácil aparecer com uma solução bruta, é aliciante quando alguém aparece com uma solução milagrosa para os nossos problemas e quer culpar nas minorias, nos ciganos... quer 'prender os maus' e ajudar-nos a ter mais coisas... Isto é tudo ilusório, é tudo m****, é mentira", começa por dizer a cantora.

"Isto é vir reinar com supostas soluções que só trazem mais segregação, mais violência, mais preconceito. Não se deixem enganar. E atenção que a extrema-direita está a vir de fininho, mas ela está aqui. Saiam de casa quando for tempo de votar, e vão votar, porque se não isto vai tomar proporções que nós não estamos nem a ver", concluiu.

