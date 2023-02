Desde que nasceu o primeiro filho em comum com David Carreira, Carolina Carvalho tem estado mais distante do Instagram. No entanto, esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, surpreendeu os seguidores com uma nova partilha.

A atriz publicou uma fotografia em que aparece com um rasgado sorriso no rosto e, desta forma, mostrou mais uma vez que está a viver uma fase de grande felicidade.

De recordar que foi no dia 27 de janeiro que Carolina Carvalho e David Carreira anunciaram que foram pais pela primeira vez. Até à data, o casal não revelou o nome do bebé nem nenhum registo do mesmo.

© Instagram_carol_carvalhosantos

