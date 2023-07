Carolina Aranda e Inácia Nunes mostraram ter uma grande cumplicidade na primeira edição de 'O Triângulo', na qual ambas participaram. Agora, as duas dão um 'passo em frente' nesta amizade e decidiram unir-se para um desafio profissional.

Através do Instagram, as duas jovens anunciaram que este domingo, dia 16 de julho, irão lançar um projeto que é da responsabilidade de ambas e sobre o qual optaram não avançar com detalhes.

"O que acham que andamos a preparar?", questionaram, desafiando assim os seguidores a darem palpites.

Importa sublinhar que Carolina e Inácia, à saída do reality show da TVI, contaram que tinham intenções de lançar uma marca de roupa.

